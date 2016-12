9 aprile 2014 Beyoncé posa come Marilyn Monroe: "Il potere sessuale è delle donne" La cantante dice la sua sulla parità dei sessi e sul ruolo delle donne nella società Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:13 - Beyoncé posa come Marilyn Monroe sul magazine americano Out Magazine e si riscopre femminista. "Quello che noto è che c'è un doppio binario riguardo alla sessualità. - spiega - Gli uomini sono liberi e le donne no. Questo è pazzesco. Si può essere una donna d'affari, una madre, un'artista, una femminista ed essere allo stesso tempo sensuale. Sono cose che non si escludono a vicenda".

"Le vecchie lezioni di sottomissioni e fragilità hanno fatto molte vittime e le donne in particolar modo ne hanno risentito. - continua la star del pop - Viviamo in una società dominata dagli uomini e non ci sono dubbi. La lotta femminista ha dato un contributo alla lotta per la parità ma credo che i diritti umani e l'uguaglianza non siano da circoscrivere solo nella dimensione della donna e dell'uomo. Sono sempre felice se le mie parole in qualche modo possono ispirare o aiutare qualcuno che si sente in 'minoranza'. Siamo tutti uguali e vogliamo le stesse cose: il diritto di essere felici, di essere solo chi vogliamo essere e amare chi vogliamo amare".