Beyoncé, la mamma la difende: "Il matrimonio con Jay-Z è perfetto"

11:40 - Tra Beyoncé e il marito Jay-Z stavolta ci mette il dito la mamma della cantante. No, nessuna rissa come accadde con la sorella Solange in ascensore: la signora Tina Knowles assicura invece ai microfoni di Tmz che la vita familiare della popstar va a gonfie vele e scaccia le voci di crisi: "Il suo matrimonio è perfetto". Sarà davvero così?

Certo, come tutte le mamme, anche il desiderio di Tina è quello di vedere la figlia felice, con la famiglia unita. Anche se i soliti beninformati danno ormai per certa la separazione tra Beyoncé e il marito rapper. C'è chi è pronto a giurare che si tratti solo di tempo, che i due stiano insieme solo per contratto essendo insieme in tournée. Ma per avere una risposta bisognerà aspettare i concerti di Parigi del 12 e 13 settembre, che chiuderanno il tour.