Beyoncé in lacrime per la fine del tour

15:06 - Gli ultimi mesi sono stati particolarmente impegnativi per Beyoncé, che ha portato in giro per il mondo il suo Mrs. Carter Show World Tour. Così alla fine la cantante non è più riuscita a trattenere l'emozione e nell'ultima data live a Lisbona è scoppiata in lacrime sul palco. "Grazie per permettermi di avere una carriera - ha dichiarato commossa ai fan - Quando cado mi fate rialzare. Voglio regalarvi la mia luce".

La popstar non ha voluto nascondere il momento di fragilità agli ammiratori e li ha resi partecipi delle sue emozioni. "Accendete le luci, voglio che mi vedano - ha esortato Beyoncé dal palco - Forse non tutti lo sanno ma stasera è il 132° show, è l'ultima data del Mrs Carter Show".



"Abbiamo iniziato un anno fa ed è stato un tale viaggio - ha continuato - Nell'ultimo anno ne abbiamo passate tante: il Super Bowl, le riprese dei video, tutti questi show. Quando ho iniziato il tour la mia bambina non camminava ancora. Voglio che sappiate quanto mi sento fortunata".