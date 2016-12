11 aprile 2014 Beyoncé, fan in polemica perché si è ritoccata i "coscioni" La cantante posta su Instagram due foto "sospette": in effetti quelle gambe non sembrano le sue... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:35 - In vacanza con la famiglia in Repubblica Domenicana, Beyoncé si gode un po' di meritato relax dopo la fine del suo tour. Bagni in piscina e partitina a golf, fasciata in un bikini dal sapore vintage. Sono stati proprio quegli scatti in due pezzi a far arrabbiare i fan. Pare, infatti, che le cosce della cantante siano un po' troppo magre rispetto al solito. Che Beyoncé si sia lasciata prendere la mano e abbia esagerato con il fotoritocco?

"Beyoncé ci piaci al naturale non photoshopparti!" hanno scritto i fan sul suo profilo social e subito dopo: "Amiamo le tua gambe tornite". Insomma, le curve della cantante fanno parte integrante del suo indiscusso fascino e i suoi ammiratori la vogliono al naturale. Anche se per qualcuno è solo una "questione di luce" guardando le altre foto di Beyoncé, famosa per i suoi look spesso disinibiti, sembra proprio che ci sia stata una "correzione" ad hoc...