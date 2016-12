28 luglio 2014 Beyoncé e Jay-Z ai ferri corti Secondo il "New York Post" la coppia divorzierà alla fine del tour e ci sarebbe lo zampino di Rihanna Tweet google 0 Invia ad un amico

15:21 - Doveva essere la loro ultima chance per salvare il matrimonio, ma il tour di Beyoncé e Jay-Z non ha dato buoni frutti. La coppia è scoppiata e il divorzio è previsto alla fine dei concerti. A scriverlo è il "New York Post". In realtà le avvisaglie c'erano da tempo, tanto che i due avevano assoldato un consulente matrimoniale che li ha seguiti tappa dopo tappa. Ma ora sono arrivati al capolinea. E pare che ci sia lo zampino di Rihanna.

La coppia non conferma e non smentisce la notizia, soprattutto per esigenze commerciali, ma una fonte molto vicina ai due artisti assicura che è davvero finita. Sposati nel 2008, hanno una bambina. Dopo sette anni, come da copione, è arrivata la crisi. In molti sono pronti a scommettere che c'entri la famosa lite in ascensore, con tanto di botte, tra Solange e Jay-Z.



Sui motivi si è fantasticato molto, anche se le fonti più attendibili parlano di tradimento da parte del rapper. I soliti beninformati assicurano addirittura che nella coppia si sia intromessa Rihanna: proprio la notte del Metropolitan Gala 2014 la sorella di Beyoncé avrebbe scoperto di un incontro con la popstar "per discutere di affari". E a quel punto si sarebbe scagliata contro il cognato. Sarà vero?