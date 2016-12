Beyoncé, che bomba erotica in "Partition"!

12:27 - Dagli strip club fino ai vestiti anni venti supersexy. Beyoncé si trasforma in una bomba erotica per il suo nuovo video "Partition". Il progetto rientra nell'ottica del visual album "Beyoncé" che raccoglie video associati a molti dei brani presenti nel disco. Le clip sono state realizzate in questi mesi in gran segreto e in diverse location con un approccio visionario.

Per i video, alcuni dei quali co-diretti da Beyoncé stessa, l’artista ha preferito optare per una formula più libera. Girati perlopiù nel corso del fortunato “Mrs. Carter Show World Tour”, i video sono stati realizzati in gran segreto pur essendo ambientati all’aperto: una spiaggia brasiliana, le strade di New York, la famosa giostra Cyclone Rollercoaster a Coney Island (New York), il cuore di Los Angeles, un castello a Parigi, una pista di pattinaggio a Houston, in Texas, dove pattinava da piccola, e una splendida chiesa sudamericana. Ha dato libero sfogo alla creatività, facendo le cose a volte in grande e a volte in piccolo, decisa a catturare la spontaneità e la sincerità di ogni ripresa, in ogni momento. I video sono visivamente stimolanti: grazie a una cinematografia visionaria e a un efficace storytelling, riescono a cogliere ogni lato della sua personalità, vulnerabilità e imperfezioni incluse.