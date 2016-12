Beyoncé, bikini e pancetta in vista per le vie di Portofino

12:48 - Bikini bombastico e pareo intrigante. Beyoncé è arrivata a Portofino per una vacanza lampo con il compagno Jay-Z e ha offerto subito uno spettacolino bollente. La cantante ha girato per le viuzze del paesino ligure in reggiseno a fiorellini e pareo sotto il quale si intravedeva uno slip sgambatissimo e un tatuaggio dorato. Forme morbide e amore alle stelle per Beyoncé dopo i rumors sulla separazione.

Considerata una delle coppie più glamour del mondo musicale Beyoncé e Jay-Z sono state seguiti d apaparazzi e flash pronti a immortalarne ogni attimo. Accompagnati dalla figlia Blue Ivy Carter, per la quale la cantante si è improvvisata anche fotografa, e da alcuni familiari sono arrivati nel Tigullio a bordo dello yacht Alfa Nero. Poi con un tender sono sbarcati a terra, giretto per Portofino e pranzo. Sempre appiccicati l'uno all'altra.