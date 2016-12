5 maggio 2014 Ben Affleck buttato fuori da un casinò di Las Vegas ma lui nega Allontanato dal tavolo perché contava le carte a blackjack Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:44 - Guai in un casinò di Las Vegas per l'attore e regista premio Oscar Ben Affleck, che sarebbe stato cacciato dall'Hard Rock Casino perché sorpreso a contare le carte a blackjack. Questa tecnica non è molto amata dai gestori delle sale, che preferiscono allontanare i giocatori "furbetti". Diversa la versione di Affleck, il quale ha raccontato di essersene andato dopo che un uomo della security gli ha detto: "Tu sei troppo bravo a questo gioco".

Alcune fonti hanno rivelato al sito TMZ che Affleck è stato segnalato dal locale come "giocatore avvantaggiato" e non potrà quindi mai più sedersi ai tavoli da blackjack dell'Hard Rock Casinò.



Il conteggio delle carte a blackjack non è tecnicamente illegale, ma permette al giocatore di portarsi in una posizione di vantaggio rispetto agli avversari e per questo non è permesso all'interno dei casinò.