Belen si prepara a tornare al cinema

14:53 - Belen Rodriguez torna a fare l'attrice. Dopo le due esperienza cinematografiche con la comparsata in "Natale in Sudafrica" e quella in "Se sei così, ti dico sì" protagonista con Emilio Solfrizzi, la showgirl si rimette a studiare un copione. Questa volta apparirà nel film “Non c'è due senza te”, al fianco di Tosca D'Aquino, Dino Abbrescia e Fabio Troiano. A spifferare la novità del grande schermo è lei stessa via social...

Sul suo profilo Instagram si mostra mentre studia a Roma. E poi un selfie con Tosca D'Aquino, un abbraccio a Fabio Troiano e Dino Abbrescia e poi via di ritorno a Milano per correre tra le braccia del suo Stefano De Martino. Che per la bella Belen ora sia la volta di un cinepanettone coi fiocchi? Si attendono sviluppi...social.