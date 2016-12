Beatles, 50 anni fa lo sbarco negli Usa

13:20 - Sono passati 50 anni da quando i Beatles atterrarono al JFK di New York e fecero il primo tour negli Usa, "Nyc Beatles Fab 50th". Non solo. Due giorni dopo fecero la loro comparsa nel programma televisivo "Ed Sullivan Show", il palcoscenico dei talenti musicali nell'America del boom. Per ricordare l'evento Paul McCartney e Ringo Starr regalano un maxi-concerto.

"John non riusciva a capacitarsi che si trovavano nello stesso set occupato prima di loro da Billy Holly e i Crickets", ha rievocato uno dei tecnici di scena di allora ai margini della registrazione del maxi-concerto celebrativo che andrà in onda il 9 febbraio, alla stessa ora, mezzo secolo dopo, della prima apparizione Usa degli scarafaggi di Liverpool davanti a 700 fan e a una audience tv di 73 milioni.



Fu l'inizio della British Invasion, il segnalibro che fece voltare pagina a una nazione ancora sotto shock per l'assassinio del presidente Kennedy a Dallas. Il maxi-concerto della Cbs, la stessa rete che mandava in scena Ed Sullivan certificando la validità di nuove star della musica, ha avuto tra gli ospiti Tom Petty, Tom Hanks, Rita Wilson, Jeff Bridges, Sean Penn, Johnny Depp, LL Cool J, Eric Idle, Kate Beckinsale, Peter Frampton and Steve Lukather, Yoko Ono e Olivia Harrison, le vedove di John e George. Paul McCartney e Ringo Starr hanno chiuso la serata, registrata all'indomani dei Grammy, con parecchie delle loro vecchie canzoni, poi tutti si sono uniti nel gran finale di "Hey Jude".



"Che serata", ha tweettato Ringo dopo il concerto, la cui scaletta è emersa sui media Usa: dai Maroon Five con "Ticket to Ride" a Keith Urban e John Mayer in "Don't Let Me Down" e Alicia Keys e John Legend: "Let It Be". E poi Imagine Dragons in "Revolution", Katy Perry in "Yesterday", Stevie Wonder in "We Can Work It Out", Ringo Starr in "Matchbox", "Boys", "Yellow Submarine", Paul McCartney in "Magical Mystery Tour", "Birthday", "Get Back", "I Saw Her Standing There", "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band"; "With A Little Help From My Friends" (con Ringo) prima del gran finale.