Batman è triste e il Web ironizza

17:06 - Il regista Zack Snyder ha "cinguettato" su Twitter la prima foto ufficiale del kolossal "Batman vs. Superman", nelle sale dal 2016, in cui Ben Affleck che veste i panni dell'uomo pipistrello è davanti alla Batmobile. Ma lo scatto totalmente grigio con l'attore che guarda triste per terra ha scatenato l'ironia sul Web. Così l'hashtag #SadBatman (Batman triste) si è riempito di fotomontaggi ironici con l'eroe mascherato in situazioni divertenti.

Gli utenti di Twitter si sono sbizzarriti prendendo la figura di Ben Affleck per sovrapporla a diverse situazioni come ad esempio in una piscina in estate, in una scena di "Harry Potter", al fianco di Michelle Obama e ovviamente assieme a un bel più rassicurante Henry Cavill/Superman.



Insomma la grande macchina promozionale di "Batman vs. Superman" è al lavoro ed è bastata solo una foto per far scatenare l'interesse in Rete. La pellicola dunque uscirà tra due anni è vedrà nel cast la conferma di Hnery Cavill nel ruolo di Superman e ci saranno anche Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Wonder Woman), Diane Lane (Martha Kent) e Jesse Eisenberg (Lex Luthor).