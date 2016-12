Baci saffici e travolgenti, le dieci migliori coppie lesbo del cinema

10:19 - Belle, passionali e scatenate. Le coppie lesbo al cinema fanno volare la fantasie degli spettatori: dalla passione travolgente tra Penelope Cruz e Scarlett Johansson in "Vicky Cristina Barcelona", alle attrici francesi Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos protagoniste dello scandaloso "Vita di Adele". Finite a fior di labbra sul set anche il premio Oscar Natalie Portman e Mila Kunis, insieme per "Il cigno nero". Ecco le dieci più belle.

Baci calienti anche tra Salma Hayek e Ashley Judd, protagoniste di un tango incandescente nel film biografico sull'artista messicana Frida Khalo. Laura Harring è invece l'ossessione erotica impossibile per Naomi Watts nel visionario "Mulholland Drive", mentre Megan Fox e Amanda Seyfried interpretano due amiche sexy e pericolose nel thriller "Jennifer's Body".



Celebre il bacio tra Sarah Michelle Geller e Selma Blair nell'erotico "Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi", dove la biondina di "Buffy" fa di tutto per trasformare un'ingenua ragazzina di New York in una femme fatale. In "Showgirl" Elizabeth Berkley e Gina Gershon sono due stripper disinibite, mentre Ashley Greene e Olivia Wilde finiscono a letto insieme nella commedia "Butter". Passione senza freni anche tra Kristen Stewart e Dakota Fanning, nei panni di una coppia di bad-girl intriganti e disperate in "Runways".