1 agosto 2014 Avril Lavigne, un anello da 17 carati per il primo anniversario di nozze Il maritino Chad Kroeger non ha badato a spese per renderla felice

15:31 - All'inizio della carriera Avril Lavigne era un maschiaccio ribelle che girava in skate e canotta, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Adesso che è diventata la Signora Kroeger non disdegna gli anelli a 17 carati. Per il primo anniversario di nozze il marito Chad Kroeger, cantante dei Nickelback, le ha infatti regalato un vistoso anello con incastonato uno smeraldo. Un dono che è stato molto apprezzato dalla cantante.

"Non riesco ancora a credere al mio regalo per il primo anniversario si nozze. Un anello di 17 carati con smeraldo. Amo il mio maritino" ha cinguettato soddisfatta la cantante sfoggiando al dito il prezioso regalo.



L'amore tra i due cresce di giorno in giorno, tanto che il consorte è passato dai 14 carati dell'anello di fidanzamento ai 17 del primo anno di matrimonio. Dopo il flop del suo quinto album e le critiche del video "Hello Kitty" la Lavigne ha ben pochi motivi per sorridere, almeno sul fronte lavorativo. Per fortuna a lei ci pensa il maritino, che la coccola con tanto amore e doni costosi.