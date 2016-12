Aubrey O'Day, colazione senza slip

12:12 - Reggiseno in pizzo slacciato, senza slip, e con una bottiglia di latte davanti alle parte più intime. E' il risveglio della sexy e prorompente Aubrey O'Day, che su Instagram dà il buongiorno ai suoi fan in versione decisamente hot. L'ex cantante delle Danity Kane davvero non resiste alla tentazione e quotidianamente regala selfie piccanti con lato B e seno in primo piano. Ma il buongiorno si vede dal mattino...

Non è la prima volta che la 30enne Aubrey si concede scatti osé. Anni fa fu lei stessa a far circolare in Rete delle foto che la immortalavano nuda. E subito dopo, viste le critiche per la forma non proprio perfetta, si era regalata servizi senza veli su "Complex Magazine" e "Playboy". Poi, con l'avvento dei social network, Twitter in primis, ha cominciato a postare selfie sempre più bollenti. Da vera bad girl.