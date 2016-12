Aterballetto, danza con Mozart e Tom Waits

10:01 - Una delle compagnie di danza contemporanea più interessanti del nostro Paese per la terza stagione consecutiva torna per la chiusura della stagione del Piccolo Teatro di Milano. Aterballetto, diretto da Cristina Bozzolini, propone nove coreografie in otto giorni al Teatro Strehler: dal 5 all'8 giugno e dal 12 al 15 giugno. I ballerini danzeranno su nuove creazioni sulle note di Mozart, Tom Waits ma anche della musica spagnola e del Sud Italia.

Due sono le coreografie di Mauro Bigonzetti suggerite da mondi musicali opposti, quello di un genio raffinato come Mozart ("WAM") e quello della tradizione popolare del Sud Italia ("Cantata"). Si prosegue, dal 12 al 15 giugno, con un trittico composto da "Don Q" di Eugenio Scigliano, "Vertigo" di Mauro Bigonzetti e "Rain Dogs" dello svedese Johan Inger che nasce sulle note di Tom Waits, coreografo del NDT: tre modi diversi di vivere la danza, interpretati con grande versatilità dai danzatori di Aterballetto. Infine una serata, quella di domenica 15 giugno, dedicata a "Nude Anime", "Tempesta/The Spirits", "Games Saul" e "Spring".



INFORMAZIONI Orari: sabato ore 19.30; giovedì e venerdì ore 20.30; domenica ore 16. Domenica 15 giugno, ore 16 e 20.30. Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro. Informazioni www.piccoloteatro.org