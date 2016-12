6 luglio 2014 Asti dà l'addio a Faletti: lunedì la camera ardente, martedì pomeriggio i funerali A Torino è caccia ai best seller dell'artista, le copie sono già tutte esaurite in attesa dell'autunno quando è in calendario l'uscita del nuovo libro Tweet google 0 Invia ad un amico

15:42 - Asti, Torino e l'Italia intera si preparano a salutare per l'ultima volta Giorgio Faletti, morto venerdì all'età di 63 anni. Sarà aperta la camera ardente, dapprima alle Molinette di Torino, poi al Teatro Alfieri della città piemontese dove il poliedrico artista era nato il 25 novembre del 1950. Martedì, dalle 15, saranno celebrati i funerali nella Collegiata di San Secondo di Asti. Intanto è caccia ai libri dell'artista, copie esaurite a Torino.

Lo rende noto l'amministrazione comunale di Asti, che ha deciso di dedicare all'illustre concittadino la biblioteca civica di cui negli ultimi anni era stato il presidente. Lunedì mattina, dalle 7 alle 13, sarà possibile rendere omaggio all'artista all'ospedale Molinette di Torino. Alle 13 la salma sarà trasferita al teatro Alfieri di Asti.



Ed è "Faletti-mania" a Torino: le librerie del centro hanno già finito le scorte di bestseller firmate dall'autore di "Io Uccido". Chi ha ancora qualche copia si è affrettata ad allestire una vetrina dedicata. E in attesa dell'autunno, quando è da tempo in calendario l'uscita di un nuovo libro di Faletti, le librerie sono corse ai ripari, raccogliendo le ordinazioni e chiamando i grossisti.