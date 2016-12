15 maggio 2014 Asia Argento presenta la figlia Anna Lou L'attrice e regista presenta al Festival di Cannes il terzo film "Incompresa" e si confessa a Gioa: "Gli uomini sono solo una perdita di tempo" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:49 - Al 67esimo Festival di Cannes Asia Argento presenta il suo terzo film, "Incompresa", nella sezione "Un certain regard". La pellicola che ha come protagonisti Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garko arriverà nelle sale il 5 giugno. Alla vigilia dei 40 anni l'artista racconta a "Gioia" di voler fare solo la regista e la mamma e posa per la prima volta con la figlia 12enne Anna Lou, nata dalla relazione con Morgan.

"Non ne voglio più sapere di dover essere bella per forza - assicura Asia mentre sfoggia il nuovo tatuaggio - truccata come una bambola, con le gonne e i tacchi. E non voglio più recitare. L’idea mi è insopportabile. Non credo di essere una brava attrice. Su quasi 60 film che ho fatto ne salverei tre".



Sentimentalmente, confessa: "Dopo la breve storia con Max Gazzè non ho più avuto fidanzati. E nemmeno li cerco. Basta. Al momento gli uomini per me sono solo una perdita di tempo ed energie. Ho altre cose che mi fanno del bene: i miei ragazzi, il cinema, la musica". Con la figlia Anna Lou ha un rapporto particolare: "Me l'ha chiesto lei di recitare dopo aver letto la sceneggiatura. Era così grande il suo desiderio di partecipare che ne ho parlato col padre (Morgan, ndr): lui all'inizio era un po' restio, alla fine è stata lei a convincerlo". E a Cannes, promette: "Mi vestirò da maschio. Starò molto più comoda".