Arisa, regina a RadioItaliaLive

13:36 - Arisa è la protagonista della ventesima puntata di RadioItaliaLive. La cantante, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, presenta per la prima volta live il suo ultimo album di inediti “Se vedo te”, a cui hanno partecipato autori come Cristina Donà e Dente. Appuntamento il 21 marzo dalle ore 22 su Radio Italia, Radio Italia TV e in streaming video sul sito ufficiale della radio.

Durante la serata, condotta da Paola Gallo, Arisa canta “L’ultima Volta”, “Chissà Cosa Diresti”, “La Notte”, “Se Vedo Te”, “Lentamente (Il Primo Che Passa)”, “Controvento”, “L’amore è Un’altra Cosa”, “Poi Però”, “Dimmi Se Adesso Mi Vedi” ed infine “Pace”. Replica domenica 30 marzo dalle 21 su Radio Italia TV.