Ariana Grande, "My Everything" sbarca in Italia dopo il successo in America

09:00 - Dopo il successo oltreoceano esce oggi anche in Italia "My everything", il nuovo disco di Ariana Grande. L'album ha già raggiunto la vetta della classifica negli Stati Uniti, in Australia e in Canada, a meno di un anno dal successo dal lavoro precedente "Yours Truly". La versione deluxe contiene le tre hit "Problem" con Iggy Azalea, "Break Free" con Zedd e "Bang Bang", canzone che vede Ariana Grande duettare con Jessie J e Niki Minaj.

I tre brani sono stati nello stesso momento nella top10 della classifica dei singoli USA, rendendo Ariana la seconda donna ad avere tre singoli dello stesso album contemporaneamente nelle prime dieci posizioni (prima di lei solo Adele).



"My Everything", nell'edizione standard, si snoda lungo 12 tracce: “Intro”, “Problem” (Feat. Iggy Azalea), “One Last Time“, “Why Try“, “Break Free“ (feat. Zedd), “Best Mistake“ (feat. Big Sean), “Be My Baby“ (feat. Cashmere Cat), “Break Your Heart Right Back“ (feat. Childish Gambino), “Love Me Harder“ (Ariana Grande & The Weeknd), “Just A Little Bit Of Your Heart“, “Hands On Me“ (feat. A$AP Ferg), “My Everything“. A queste si aggiungono nella versione deluxe altri tre brani (“Bang bang” con Jessie J & Nicki Minaj, “Only 1” e “You don’t know me”) oltre ad altri contenuti esclusivi.