Aperitivo in concerto, Friedlander rilegge le radici del blues elettrico

09:32 - Nuovo appuntamento al teatro Manzoni di Milano con la rassegna "Aperitivo in concerto". Domenica 26 gennaio, alle 11, sarà la volta del progetto di uno fra i più affascinanti, originali e vitali interpreti della musica improvvisata contemporanea: Erik Friedlander, con il gruppo Bonebridge. Il virtuoso violoncellista rileggerà a suo modo le più profonde radici della musica popolare americana in quella che è l'unica data italiana del suo show.

Per fare questo Friedlander - strumentista di eccelso virtuosismo e di profonda vena poetica, fondamentale collaboratore di un artista quale John Zorn, con cui ha realizzato eccezionali lavori ed incisioni- si presenta con un collettivo di eccezionali strumentisti.



Con loro darà vita a uno spettacolo di trascinante verve teatrale, trasformando in arte raffinata, cosmopolita, contemporanea e coinvolgente il cuore di quel blues elettrico che si ispira a musicisti e band ammirati dallo stesso Friedlander in gioventù (quando percorreva in lungo e in largo gli Stati Uniti con il padre, il leggendario fotografo Lee Friedlander) come Johnny Winter e gli Allman Brothers.



Una rilettura modernissima della tradizione che attraversa l'intera cultura musicale americana, da New York al Tennessee, dal jazz al bluegrass al country e al folk, evocata con strepitosa inventiva melodica e timbrica dal sinuoso dialogo tra la voce del violoncello (capace di evocare, grazie ad un uso strepitoso e originalissimo di un percussivo pizzicato - così come dei glissandi con l'archetto- persino le sonorità peculiari del banjo e della chitarra finger-picked) e la chitarra slide di Doug Wamble (nativo anch'egli del Sud degli Stati Uniti), e dalla stellare ritmica formata da Trevor Dunn e Michael Sarin.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni - Via Manzoni, 42 Milano

02 7636901

www.aperitivoinconcerto.com

info@teatromanzoni.it