Aperitivo in Concerto compie 30 anni

15:54 - Da giovedì 29 maggio inizia l'attesissima vendita degli abbonamenti per la nuova stagione di "Aperitivo in Concerto 2014-2015", che celebra il trentennale della rassegna, presso la biglietteria del Teatro Manzoni di Milano. Con una novità: una formula scontatissima di abbonamento per le coppie.

"Aperitivo in Concerto" – 12 concerti dal 19 ottobre al 15 marzo - presenta per il trentennale il meglio delle caratteristiche all’origine del suo successo: un panorama vastissimo, che ha saputo fare del palcoscenico del Teatro Manzoni una fra le scene più cosmopolite del Paese. Spettacolarità, coinvolgimento, creatività, innovazione, ricerca, originalità: sono i tratti che contraddistinguono i dodici eventi della prossima stagione.



Fra i vari filoni: un grande omaggio al Brasile con il celebre violoncellista Jaques Morelenbaum accompagnato dalla splendida voce della moglie Paula, e con il grande compositore e fra i fondatori della bossa nova Marcos Valle, nonché al grande jazz, con il ritorno dopo anni di assenza del sassofonista Charles Lloyd.



Abbonamento n. 12 concerti € 120

2 Abbonamenti promozionali "coppie" € 216 (€108 ca)

In vendita alla cassa del Teatro

02 7636901 – dir.02 763690669 - 616

Via Manzoni, 42 - Milano

dal 29 maggio al 18 ottobre posti fissi e numerati

Prelazione abbonamenti: dal 29 maggio al 9 giugno