Antonella Ruggiero, un album per dare speranza ai giovani

09:05 - Si intitola "L'impossibile è certo" il nuovo album di Antonella Ruggiero, in uscita in coincidenza con il prossimo Festival di Sanremo, nel quale la voce storica dei Matia Bazar sarà in gara. Un lavoro all'insegna della ricercatezza e della creatività, con autori di eccezione sul fronte dei testi, quali gli scrittori Eraldo Affinati, Michela Murgia, Erri De Luca e Marco Travaglio.

Il titolo gioca sul la certezza per definizione dell'impossibile e l'invito della Ruggiero a cercare di rendere il "possibile" più realizzabile e concretizzabile. Un inno alla vita, un incoraggiamento all'azione affinché, anche ciò che si crede sia impossibile, diventi certo con vero impegno e dedizione. Sono le parole di chi lavora per arrivare a fine mese, lottando contro una precarietà che sembra non finire mai, di chi vuole superare ogni difficoltà, anche l’impossibile. Un album dedicato ai giovani e che cerca di aprire uno spiraglio di speranza sul futuro.



Anche per questo sono in gran parte di giovani le firme che affiancano Antonella e il suo produttore di fiducia Roberto Colombo (collaboratore storico dai tempi dei Matia Bazar) nei due brani con cui la Ruggiero si presenterà sul palco del teatro Ariston. Alessandro Orlando Graziano, raffinato cantautore romano, collabora con Antonella al testo di "Da lontano", mentre Simone Lenzi, voce, autore e compositore della band toscana dei Virginiana Miller, sigla, unitamente ad Antonella, il testo di "Quando balliamo".



Un album (prodotto dall'etichetta "Libera Music" e distribuito da "Artist First") che dal punto di vista sonoro unirà strumenti tradizionali quali fisarmonica, percussioni e archi a un corposo uso dell'elettronica (in questo fondamentale la mano di Colombo). Perché anche nel contaminare suoni e stili, nulla è impossibile.