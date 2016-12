4 maggio 2014 Antonella Ferrari: "Io e la mia vita con la sclerosi multipla a teatro" In scena al Litta di Milano dal 9 maggio con "Più forte del destino" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:04 - L'attrice televisiva e teatrale Antonella Ferrari porta in scena al Teatro Litta di Milano dal 9 all'11 maggio il suo spettacolo "Più forte del destino - Tra camici e paillette la mia lotta alla sclerosi multipla". Antonella racconta la propria storia con ironia e verità, soffermandosi sulla difficile strada che percorre un artista disabile nel mondo dello spettacolo.

"Questo spettacolo sulla mia vita mi sta regalando grandi soddisfazioni! – dice Antonella – Con questa interpretazione voglio dimostrare che uno spettacolo che tocca anche temi sociali non deve necessariamente essere drammatico. Ci si può divertire anche parlando di disabilità e di tutti quei luoghi comuni che, spesso, la accompagnano nella sua rappresentazione mediatica!".



L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Milano, è volto a sensibilizzare il pubblico cittadino nei confronti della sclerosi multipla e della disabilità in generale e vuole offrire un’opportunità nuova per conoscere la malattia.



INFORMAZIONI: Venerdì 9 e sabato 10 maggio alle ore 20.30; domenica 11 maggio alle ore 18 Teatro Litta – Corso Magenta 24, Milano Infotel 02.86454545 www.teatrolitta.it