Annalisa torna romantica e malinconica

16:00 - Dopo "Sento solo il presente", firmato da Kekko dei Modà, Annalisa presenta il un nuovo brano che porta anche la sua firma: "L'ultimo addio". La ballad è stata composta dalla cantante con Diego Calvetti e Francesco Sighieri. Il nuovo progetto discografico di Annalisa prevede la pubblicazione di diversi singoli a tappe che poi verranno convogliati in un unico album di cui non si sa la data d'uscita.

"L'ultimo addio è malinconia, una ballata pop-rock che si muove come attraverso una sequenza di fotogrammi – racconta Annalisa –. Ho ripercorso la mia vita passando direttamente dal cuore, per raccontare il momento in cui, finalmente, decidi di aprire le porte al resto del mondo".