Anna Mazzamauro: "Magari facessimo un altro Fantozzi!"

15:48 - Un'Anna Mazzamauro energica come sempre si racconta al telefono con Gabriele Lazzaro del giornaleOFF e non rinnega "Fantozzi: "Magari ne facessimo un altro!" ma non chiamatela Signorina Silvani. La Mazzamauro vanta infatti una lunghissima carriera, da quel battibecco avuto da giovanissima con Federico Fellini al toccante monologo dedicato a Melania Rea. Ne ha fatta di strada, Anna, dai suoi inizi OFF: quando da ragazzina recitava “Via col Vento” chiusa in bagno…

CLICCA, ASCOLTA E LEGGI L'INTERVISTA