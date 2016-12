Anna F, pop affascinante e sexy

09:14 - Dopo il successo di "Dna", da settimane tra i brani più suonati dalle radio italiane e tratto dall'album di debutto "King Of The Mirror", l'affascinante mora Anna F ha annunciato due concerti in Italia. L'artista 29enne austriaca - che è stata anche modella - sarà il 28 maggio ai Magazzini Generali di Milano e il 29 maggio all'Hiroshima Mon Amour di Torino.

Nata in Austria, a Friedberg, Anna ha iniziato a suonare la chitarra a 11 anni e dopo pochissimo tempo ha iniziato a registrare i suoi primi brani. Dopo un periodo di smarrimento adolescenziale, Anna si convince a salire su un palco per il concerto di fine anno della sua scuola. Lì, sul palco di una piccola scuola di provincia, Anna capisce quale sarà la sua strada, la musica.



Dopo essersi trasferita a Graz per studiare (periodo in cui alterna alla musica il lavoro come modella), Anna conosce Alex Deutsch, musicista, produttore e manager con cui comincia a collaborare. Tutto si muove in fretta e la prima canzone di Anna “Time Stands Still” viene ascoltata da una azienda che la vuole come colonna sonora per una sua pubblicità. Il passo dalla pubblicità alla classifica è brevissimo cosi come breve è stato il passaggio dagli studi di registrazione ai palchi più importanti. Anna infatti venne chiamata ad aprire i concerti austriaci di Lenny Kravitz.



I mesi successivi scorrono velocemente: Anna pubblica un disco “For Real” partecipa al film “Invasion” (premiato al Festival del cinema di Montreal nel 2012), partecipa al documentario “On Jack’s Road” che la porta in giro per gli Stati Uniti sulle tracce dello scrittore Jack Kerouac e gira diversi video per il suo canale youtube. La sua parola d’ordine è versatilità, la stessa idea che si ritrova nel suo nuovo album “King In The Mirror”.