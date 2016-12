American Hustle trionfa ai SAG

14:11 - "American Hustle" trionfa agli Scrreen Actors Guild Awards, i premi del prestigioso sindacato degli attori, vera e propria anteprima degli Oscar, che si è tenuto sabato sera a Los Angeles. Con il suo incredibile cast il film di David O. Russel, che ha ricevuto 10 candidature, sarebbe così il favorito per aggiudicarsi la statuetta come miglior film. Ai SAG conquista il premio nella categoria "cast d’insieme".

Quello come miglior attrice protagonista è andato a Cate Blanchett per "Blue Jasmine", mentre a Matthew McConaughey quello come miglior attore protagonista per "Dallas Buyers Club", che si conferma favoritissimo insieme al suo collega Jared Leto, che vince per il non protagonista. Essendo il sindacato degli attori il più rappresentativo, in termini numerici, all'interno dell'Academy, i vincitori dei SAG spesso hanno un ruolo predominante agli Oscar, soprattutto per quanto riguarda proprio il premio al cast d'insieme. A sorpresa arriva il premio a Lupita Nyonh'o (12 Anni Schiavo), che ora è ufficialmente frontrunner per l'Oscar a migliore attrice non protagonista.



Ma non solo cinema ai SAG, bensì anche piccolo schermo. Il miglior cast drammatico televisivo va a Breaking Bad, serie campione di ascolti che racconta la storia di un professore di chimica con un cancro ai polmoni ai cui restano solo due anni di vita che decide di impiegare per garantire un futuro economico alla sua famiglia quando non ci sarà più. Nella categoria commedia invece i migliori attori sono quelli di Modern Family, storia di tre famiglie che decidono di raccontare la loro vita ad una troupe che sta girando un documentario.



Ecco la lista dei premi consegnati:



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA Matthew McConaughey, "Dallas Buyers Club"

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA Cate Blanchett, "Blue Jasmine"

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA Jared Leto, "Dallas Buyers Club"

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA Lupita Nyong'o, "12 Years a Slave"

MIGLIOR CAST D'INSIEME "American Hustle" (Amy Adams, Christian Bale, Louis C.K., Bradley Cooper, Paul Herman, Jack Huston, Jennifer Lawrence, Alessandro Nivola, Michael Peña, Jeremy Renner, Elisabeth Röhm, Sea Whigham)

PREMIO ALLA CARRIERA Rita Morena