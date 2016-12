2 agosto 2014 Ambra Angiolini star di "Un Natale stupefacente" L'attrice nel cast del cinepanettone, in uscita il 18 dicembre, con Lillo e Greg, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Francesco Montanari e Riccardo De Filippis Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:05 - Ambra Angiolini farà parte del ricco cast del cinepanettone "Un Natale stupefacente" - in uscita il 18 dicembre - con Lillo e Greg, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Francesco Montanari, Riccardo De Filippis e il piccolo Niccolò Calvagna. Il film sarà girato interamente a Roma dal giovane regista Volfango De Biasi.

Alla vigilia delle feste natalizie, zio Lillo e zio Greg sono improvvisamente costretti a prendersi cura del nipotino di 8 anni. I suoi genitori sono stati erroneamente arrestati per coltivazione di sostanze stupefacenti. Greg, single rockettaro, cercherà l'aiuto di Genny (Ambra Angiolini).



Lillo, appena lasciato dalla moglie (Paola Minaccioni) e geloso del nuovo compagno di lei, un coatto tatuatore (Paolo Calabresi), approfitterà della situazione per riconquistarla.



A complicare le cose, le visite a sorpresa di due zelanti ma bizzarri assistenti sociali (Francesco Montanari e Riccardo De Filippis) alla 'strana famiglia', per verificarne l'idoneità.