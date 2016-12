Ambra Angiolini gioca con le trasparenze

13:10 - Ambra Angiolini si è presentata più sexy che mai alla conferenza stampa del film "Ti ricordi di me?", opera seconda di Rolando Ravello. Camicia trasparente e longuette traforata, l'attrice ha giocato con il vedo-non vedo optando per un look intrigante e malizioso. Nel film interpreta Bea, un'insegnante narcolettica che si innamorerà di Roberto (Edoardo Leo), un cleptomane compulsivo autore di favole surreali.

In "Ti ricordi di me?" i due protagonisti si incontrano davanti al portone della terapista che li ha in cura, la dottoressa Grimaldi (Pia Engleberth) e da allora si inseguono dappertutto. Ma c'è un problema non da poco: basta un'emozione e Bea dimentica tutto.



Tra i furti di lui e gli svenimenti di lei (che ha sempre con sé, come memoria, un librone in cui appunta tutto), va avanti questa impossibile storia d'amore dei due protagonisti piena di emozioni. Nel film anche uno straordinario Paolo Calabresi nel ruolo di un velleitario poliziotto innamorato di Valeria (Susy Laude), il figlio della coppia Ruben (Manuel Pischedda) e un cameo di Ennio Fantastichini.