Amber Rose, twerking per il marito

14:56 - La voglia di provocare, alla modella, attrice ed ex spogliarellista Amber Rose non è mai mancata. Dopo il red carpet bollente agli MTV Video Music Awards 2014 in cui si è presentata praticamente in lingerie, la mogliettina 31enne del rapper Wiz Khalifa regala una performance rovente. Una twerkata speciale, in costume, con il lato B naturalmente in evidenza. E dedica su Instagram: "In honor of my Hubby's".

Il maritino - che con l'album "Blacc Hollywood" ha scalato la vetta della classifica Billboard 200, ha sicuramente gradito come gli oltre due milioni di follower che la seguono sul social network e che hanno subito manifestato la loro approvazione con quasi 300mila "like".