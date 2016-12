Amber Heard, lingerie hot e pose da vamp

09:30 - Amber Heard è una bellezza pericolosa, che punta dritto al cuore degli uomini. A suo agio sul tacco 12 come con la pistola, la compagna di Johnny Depp ha posato sensuale per "Vanity Fair", mentre si prepara al ruolo di killer spietata nel thriller "Three Days to Kill" di Luc Besson. "Ogni volta che posso sparare è eccitante per me - ha svelato l'attrice - Ho iniziato a farlo non appena la legge me lo ha consentito".

"E' molto più divertente recitare nei panni di un personaggio tosto, ho sempre lottato per interpretare questi personaggi" svela la Heard, che in "Three Days To Kill" sarà Vivi, un'agente dell'FBI spietata e seducente. Un ruolo che le calza a pennello e che le ha dato modo di sfruttare anche sul grande schermo il suo talento da pistolera.



La passione per la armi appartiene a tutta la famiglia e Amber ha iniziato molto presto a impugnare la pistola: "Mio padre mi ha portato al poligono di tiro appena ho avuto l'età legale per sparare e mi sono allenata con i bersagli per quasi tutta la vita. E' un texano vecchia maniera. Gli piace andare a caccia e sei giorni a settimana mangiamo quello che ha ucciso".