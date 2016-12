Amanda Seyfried: "Il porno? E' tutta questione di tecnica"

11:31 - Presto la vedremo al cinema nuda e scatenata nei panni della pornostar Linda Lovelace, l'indimenticabile protagonista di "Gola Profonda", ma per Amanda Seyfried il sesso sul set è tutta questione di tecnica. "Sarà che io mi sento a mio agio anche nuda, ma i momenti hot sono roba tecnica - ha confessato a "Tu Style" - Ho solo dovuto seguire le indicazioni del regista, il coinvolgimento emotivo è ben altra cosa".

E se il pubblico rimarrà scandalizzato dalle sue acrobazie a luci rosse, l'aspetto del personaggio che ha colpito di più l'attrice è stato il rapporto con il marito Chuck Traynor (interpretato da Peter Sarsgaard): "Dovermi spogliare non mi ha turbato quanto interpretare Linda mentre subisce gli abusi del marito, che la trascina a forza nel mondo del porno".



La Lovelace, morta in un incidente d'auto nel 2002, è diventata un simbolo degli eccessi auto-distruttivi del mondo dell'hard. "Il porno è stato la sua via di fuga da una famiglia repressiva - spiega la Seyfried - Probabilmente all'inizio le sembrò una scelta liberatoria, di emancipazione. Intorno a lei c'erano gli anni '70, immersi tra le rivoluzioni sessuali e le reazioni bigotte".