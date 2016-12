Amanda Seyfried: "Fantastico il bacio lesbo con Megan Fox"

10:48 - Amanda Seyfried sarà presto sui grandi schermi italiani con "Lovelace" (in uscita il 27 marzo), nei panni della spregiudicata pornostar di "Gola Profonda". Anche nella vita reale l'attrice ammette di essere molto aperta riguardo al sesso e di aver trovato la migliore complicità sul set proprio con una donna: Megan Fox. "Baciamo molto bene insieme - ha svelato a W Magazine - Abbiamo lo stesso modo di baciare".

La Seyfried e la Fox furono protagoniste di una scena ad altissimo tasso erotico nel 2009 per l'horror "Jennifer's Body", un ciak che Amanda ricorda con piacere: "Se vedete la scena è molto sexy. Siamo baciatrici molto simili io e lei". L'attrice d'altronde è una vera fan delle sequenze hot e non si vergogna ad ammetterlo: "Le scene di sesso sono fantastiche. Un sacco di miei colleghi che ora sono rispettabili sono stati dei sex-symbol alla mia età. Quindi perché no? Non voglio fingere che non siano divertenti".



Per interpretare la parte della pornostar Linda Lovelace, Amanda si è dovuta spogliare parecchio sul set. Cosa che ha provocato inevitabili imbarazzi in famiglia. "Quando ho rivisto il film ero seduta vicino a mio padre e ho dovuto coprirgli gli occhi - ha ammesso a E! News - Dovevo stare ben in guardia perché le mie tette potevano uscire da un momento all'altro".