Altapressione, l'amicizia tra uomo e donna ne "Il giorno che non c'è"

11:04 - Si intitola "Il giorno che non c'è" il nuovo singolo degli AltaPressione, brano che fa da cornice all'amore impossibile tra i due protagonisti del film "Una donna per amico", Laetitia Casta e Fabio de Luigi. Il brano, del quale Tgcom24 vi offre il video in anteprima, è il quarto estratto dall'album d'esordio del gruppo.

Il singolo è anche legato a un'operazione benefica, infatti il ricavato dalla vendite tramite digital store, sarà devoluto all'Associazione Dynamo Camp Onlus, che offre gratuitamente a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche una vacanza all'insegna dello svago e del divertimento.



L'assegno dell'incasso sarà consegnato il prossimo 8 Maggio, in occasione della serata di beneficenza presso Villa de' Fiori a Pistoia organizzata da Roberta Fabbri, ambasciatrice del Dynamo Camp, alla quale parteciperanno anche la squadra del AS Pistoia Basket 2000 e US Pistoiese 1921.