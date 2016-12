22 settembre 2014 Alicia Keys, un nudo per la pace: la popstar in posa senza veli su Instagram La popstar si mostra senza veli solo con il simbolo della pace disegnato sul pancione per sensibilizzare i fan Tweet google 0 Invia ad un amico

11:49 - Nuda e incinta per una buona causa. Alicia Keys ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto realizzato dal fotografo Mark Selinger che la ritrae completamente nuda, con solo il simbolo della pace disegnato sul pancione e le mani a coprire i seni. L'occasione è il movimento #wearehere, con il quale vuole indirizzare la sua musica e suoi fan verso cause sociali.

Alicia è intenzionata a sollevare le coscienze della gente, e per farlo è disposta a mettere in gioco il proprio corpo e la propria gravidanza, giunta ormai al settimo mese.



"Voglio mettere insieme un esercito - ha detto in una intervista al "New York Times" -. E' ora di attirare l'attenzione della gente. La gente non potrà ignorare questa immagine".



Immagine che serve a portare avanti la campagna "we are here" (titolo anche dell'ultima canzone di Alicia), le cui intenzioni sono esplicitate nel commento alla foto su Instagram. "Siamo voi ed io in una missione per creare un mondo più gentile e pacifico. Il movimento #wearehere inizia oggi".