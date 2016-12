Alice Mondìa schiava dei social network

09:33 - La cantante e modella ticinese Alice Mondìa presenta il nuovo video "Condivido" diretto da Gianni Lo Giudice. La cantante incarna un'eroina informatica, regina e prigioniera insieme di un social. La realtà virtuale diventa lo spazio fisico in cui Alice viene proiettata e in cui canta e balla come in un tecnologico "paese delle meraviglie", accompagnata da due ballerini tra cui Adriano Bettinelli di "Amici 8".

"Condivido è un brano che apparentemente esprime leggerezza - racconta Alice - in realtà è una critica disincantata, espressa con umorismo e gioco, dell'uso o forse dell'abuso dei social network. Io stessa cerco di farne un uso moderato ma a volte vengo rapita da questo vortice e sento quasi la necessità di rimanere sempre connessa".