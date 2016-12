13 febbraio 2014 Alessandro Gassman sviene sul palco Paura per l'attore che si è accasciato a terra mentre recitava al teatro Novelli di Rimini: per fortuna è stato solo un calo di pressione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:20 - Paura per Alessandro Gassman che si è accasciato sul palco per un malore. L'attore interpretava Riccardo III al Teatro Novelli di Rimini e verso la fine del secondo atto ha perso i sensi. L'artista è stato immediatamente soccorso. Per fortuna nulla di preoccupante: solo un calo di pressione.

L'attore 49enne è stato aiutato immediatamente dai presenti. Prima è stato portato nel suo camerino e quando sono arrivati i soccorsi del 118 è stato subito trasportato all'ospedale Infermi di Rimini. Dove è rimasto in osservazione fino a notte fonda. Con un tweet l'attore ha poi rassicurato i suoi followers: "Ieri ho avuto un abbassamento di pressione, ora sto bene! Devo solo mangiare qualcosa prima di andare in scena. Daje!"