Alessandro Casillo: "Miley Cyrus lecca il martello? Esagerata ma la capisco"

09:12 - Nel video del singolo "Niente da perdere" si lancia tra baci e carezze su una bellissima ragazza, Alessandro Casillo - ex di "Io Canto" e vincitore di Sanremo Giovani 2012 - lancia un messaggio: "Non sono più un cucciolo, col mio nuovo cd #Ale (che esce il 21 gennaio, ndr) sono cresciuto", dice a Tgcom24. Svolta hot come Miley Cyrus? "Leccando il martello nel suo video Wrecking Ball ha esagerato ma comprendo il suo percorso artistico".

"#Ale" (etichetta e distribuzione Carosello Records) comprende nove pezzi inediti nati sotto la produzione esecutiva di Gabriele Parisi, mentre la produzione artistica e gli arrangiamenti sono a cura di Gianluigi Fazio, con la supervisione artistica di Luca Chiaravalli. Non si parla solo di amore ma anche di stati d'animo con chiaroscuri e di alcuni aspetti del sociale. Musiche che spaziano dal pop a qualche infarinatura di soul. Un disco solido, ben prodotto e maturo.



Hai girato un video un po' "spinto"...

E' vero. Nulla di volgare sia chiaro. Alla fine si tratta di un ragazzo che conquista una ragazza dopo una cena e finisce tutto nel migliore dei modi (ride, ndr). Comunque è stato un progetto voluto e pensato bene perché è innegabile che è passato un po' di tempo dal "vecchio" Ale e ora sento di essere cresciuto.



E' vero che è la tua ragazza la protagonista del video?

No. E' una cara amica che fa pubblicità. Era importante anche che mi sentissi a mio agio sul set così ne abbiamo parlato con il regista e l'abbiamo coinvolta.



Tornando a Miley Cyrus, che ne pensi del suo fenomeno?

La conosco bene perché la seguo sin da piccolino dai tempi di Hannah Montana. Capisco il suo percorso e la sua voglia di staccarsi da quella immagine. Trovo un po' esagerato che lecchi i martelli nei video.



Perché?

Perché è e rimane un idolo dei ragazzini, insomma l'immagine è un po' forte. Detto ciò, secondo me, è una valida artista come Justin Bieber.



Anche lui va forte con gli eccessi...

E' vero ma viene considerato in America comunque un 'figo'. Se in Italia io facessi le stesse cose che fa lui o mi vestissi come lui con capellino, pantaloni e camicie larghe mi darebbero del 'babbo' o dello sfigato. Abbiamo due culture diverse.



In "Qualcuno sentirà" canti la voglia di riscattarsi. Ci sarà quel qualcuno che risolleverà il nostro Paese?

Sì, penso proprio di sì. E' un momento difficile, lo so. Dopo la scuola non si trova lavoro. Ma sa cosa penso?



Cosa?

Che è un po' colpa nostra. Perché molti miei coetanei di 17 anni non hanno 'fame' di vita, di farcela. Dunque pretendono sempre tutto e subito. Insomma molti hanno la pappa pronta e questo non va bene. Ci vuole costanza, determinazione e anche credere in quello che si vuol fare. Penso a mia mamma che faceva la contadina, ha studiato e oggi fa l'infermiera mentre mio padre è chef. Soprattutto non si smette mai di imparare in questo mestiere.



Deluso di non essere tornato a Sanremo tra i Big?

Sì. Una volta il passaggio ai Big del vincitore della categoria Giovani era automatico, anche se minorenne. Ma credo per qualche cavillo del nuovo regolamento da un po' di tempo non sia più consentito a un minorenne il passaggio. Però non demordo, magari accadrà un futuro.



Lo scorso anno ha vinto Marco Mengoni che, come Emma ed Alessandra Amoroso, ha vinto un talent show. Chi preferisci tra loro?

Difficile dirlo. Sono tre personalità artistiche differenti. Marco con il suo look è un bellissimo personaggio oltre che un artista straordinario dalla voce fantastica, Emma e la Amoroso le conosco meglio perché ci ho parlato. La prima è grintosa e focosa, senza paura mentre la seconda è "emozionale".



Qual è il tuo obbiettivo?

Crescere ancora e un giorno diventare un cantautore. Scrivo delle canzoni, suono pianoforte e chitarra ma non sono ancora soddisfatto del risultato. Quando leggo i testi non mi piacciono e mi sembrano banali. Perciò voglio continuare finché posso questo mestiere, che è il più bello del mondo, fino a quando potrò per poi poter essere libero di esprimermi liberamente e totalmente.



Alessandro Casillo firmerà le copie dell’album e incontrerà i suoi fan in un instore tour. Su www.alessandrocasillo.com tutte le informazioni e le date.