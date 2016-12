Alessandro Casillo live, esplosione di gioia

12:13 - Alessandro Casillo ha presentato il 13 maggio in concerto all'Alcatraz di Milano il nuovo album "#Ale". Tgcom24 ha seguito tutti i preparativi dello show dal backstage al palco. Dietro le quinte il fratello non lo ha mollato un attimo poi è arrivata la famiglia al completo prima dello show. Il tour, che prosegue a Catania, Roma e Napoli, è stato pensato organizzato "in modo che si incastrasse con i miei impegni scolastici", ha svelato Casillo.

"E' fondamentale per me riuscire a portare avanti anche la mia carriera scolastica; mi hanno sempre detto che se voglio continuare a cantare devo andare bene a scuola!", ha raccontato il cantante che sul palco è stato accolto da un boato di ragazzine che lo hanno accompagnato lungo tutti i brani in scaletta. Alessandro si è presentato con una band alcompleto, composta da chitarra, basso, batteria e tastiere. Il cantante, che ha conosciuto la popolarità grazie a "Io Canto", non si è risparmiato saltando, correndo, facendo linguacce con le fan anche per una fotografia.



Al termine del concerto, Alessandro è arrivato dietro le quinte, trovando una gradita sorpresa: tutti i suoi amici si sono riuniti per abbracciarlo e lanciarlo in aria. "Non potrei stare senza i miei amici, siamo uniti come se fossimo una squadra di calcio", ha confessato Casillo.



I prossimi impegni live sono: sabato 17 maggio al Teatro ABC di Catania, il 24 maggio all’Orion Club di Roma e il 25 maggio all’Arenile di Napoli. I biglietti dei concerti, una produzione Massimo Levantini per Live Nation, sono in vendita sul circuito Ticketone e nelle prevendite abituali (infoline: 0253006501 - www.livenation.it).



Alessandro Casillo inoltre è tra i 10 artisti selezionati per "Music Awards - Next Generation 2.0", il contest online dei Music Awards 2014 dedicato alla musica emergente, con il brano “L’amore secondo Sara”. Sarà possibile votare il video del brano sulla piattaforma www.musicawardscontest.it fino al 28 maggio e solo i 3 finalisti potranno accedere al palco dell'ottava edizione dei Music Awards. Il vincitore del “Music Awards – Next Generation 2.0" sarà decretato il 3 giugno sul palco del “Il Centrale Live” - Foro Italico.