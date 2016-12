Alessandra Faiella: "La condizione delle donne? E' meglio riderci su..."

15:04 - Appuntamento scoppiettante al teatro Manzoni di Milano, il 10 e 11 marzo, con "Stasera non escort". Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita Pelusio e Claudia Penoni commentano con una satira dissacrante lo stato delle donne italiane di oggi. "Parliamo con ironia e autoironia di mille cose, - spiega la Faiella a Tgcom24 -, tanto della situazioni in cui le donne sono vittime quanto di quelle in cui sono artefici della loro stessa sconfitta".

A più di due anni dal debutto, e dopo aver raccolto successi in una lunga tournée, lo spettacolo approda al Manzoni per la rassegna "Ridere alla grande". Le attrici si alterneranno sulla scena tra monologhi e canzoni, dissertando in modo comico sulla realtà contemporanea, soffermandosi su temi cari al mondo femminile: dall'autostima all'incomunicabilità tra i sessi, dalle fiabe alla pubblicità, con l'obiettivo di demistificare, a colpi di risate, i luoghi comuni sul mondo delle donne.



Il Manzoni è il tempio milanese della prosa più tradizionale. Siete pronte a sconvolgerlo?

Ci proveremo. In realtà siamo state ospiti a una serata del derby cabaret, in qualità di giuria comica, e abbiamo dato un assaggino. Sicuramente ci siamo trovate a che fare con un pubblico che è diverso dal nostro abituale, molto per bene, con un'età media abbastanza alta. Però a dispetto dei temi che si prospettano nel nostro spettacolo, la reazione è stata molto buona. Erano incuriositi e molti sono venuti a dirci che avevano già preso i biglietti.



D'altronde "Stasera non escort" ormai è diventato un piccolo classico...

È il terzo anno che siamo in giro. Lo abbiamo portato in quasi tutta Italia, soprattutto nord e centro, mentre al Sud purtroppo non abbiamo fatto molte date anche se a fine marzo andremo a Napoli. Devo dire senza presunzione che è sempre andata molto bene, i teatri erano sempre pieni e ci hanno accolte in maniera molto calorosa. Siamo molto contente di questa operazione.



Come è nata questa collaborazione? Qualcuna di voi ha fatto da elemento collettore?

Il gruppo è nato un po' per caso e un po' per scelta. Forse la persona che piu ha contribuito a smuovere le acque è stata Rita Pelusio. Io ho dato un contributo invitando le mie colleghe, che all'epoca ancora non erano del gruppo, a una rassegna sul comico che organizzavo in un teatrino milanese, "La scala della vita". Ed è nata subito una strana alchimia.



Avete subito pensato di fare qualcosa insieme?

Inzialmente eravamo orientate su una proposta di programma televisivo. Quella è finita in nulla perché fare la tv è tutto un altro campo, molto piu difficile. Allora abbiamo deciso di fare la stessa cosa ma in teatro. Grazie alla collaborazione con una bravissima autrice, Marianna Stefanucci, ci è venuto in mente questo titolo, molto azzeccato e che ci ha portato grande fortuna.



Cosa vi ha ispirato l'argomento da trattare?

Abbiamo iniziato un po' per gioco, un po' per lavorare insieme e anche perché erano i tempi di "se non ora quando" e volevamo dare un po' il nostro contributo a questa rinascita del movimento delle donne. Abbiamo messo insieme brani del nostro repertorio individuale con sketch scritti apposta per l'occasione. E alla fine il successo dello spettacolo è andato molto oltre le nostre aspettative.



Pensi che questo sodalizio potrà confermarsi in futuro?

Sicuramente. Infatti "Stasera non escort" è arrivato all'ultimo anno, ma noi andremo avanti insieme e abbiamo già in cantiere un nuovo progetto. L'anno prossimo ci riproporremo con lo stesso gruppo, forse un po' ampliato, sperando che la nuova proposta raccolga consenso.



Quando lo spettacolo ha debuttato il termine escort era molto agli onori delle cronache. Oggi le cose sono un po' cambiate. Pensi che tutti i temi che affrontate siano ancora lì irrisolti?

Purtroppo sì. Alla fine l'argomento escort è sempre stato un pretesto da cui partiamo per poi parlare di mille altre cose del mondo femminile, dalla difficoltà delle donne ad affermarsi nel mondo del lavoro alla chirurgia plastica o le madri che vendono le figlie al mondo dello spettacolo. Perché cerchiamo di essere anche molto auto ironiche. Purtroppo le donne non sono solo vittime ma spesso sono artefici della loro stessa sconfitta. Questo è molto triste e anche su questo abbiamo voluto fare satira.



