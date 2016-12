Alessandra Amoroso: "Vi svelo l'Amore Puro Tour e poi ho detto sì ad Antonacci"

08:30 - Dopo le anteprime a dicembre a Roma e Milano, Amore Puro Tour decolla da Milano per la prima tappa. Dal primo aprile fino al 19 maggio, dove ci sarà la chiusura all'Arena di Verona, Alessandra Amoroso intratterrà i suoi fan con oltre due ore di live tra hit e i nuovi brani di "Amore Puro". Sarà il direttore artistico della prossima edizione di Amici? "Maria De Filippi mi ha preso in contropiede, ma sì. E' arrivato il momento", dice a Tgcom24.

Cosa vedranno i tuoi fan in questo Amore Puro Tour?

A Milano e Roma abbiamo ampiamente mostrato uno show che replicheremo sia nei giochi di luce che in scaletta per presentare il nuovo disco e non mancheranno i successi. Ci saranno solo delle piccole differenze. Assenti i fuochi d'artificio perché è impegnativo da poter proporre per tutte le date e poi vogliamo sempre offrire uno spettacolo perfetto, senza intoppi dell'ultimo minuto. I cambi d'abito diminuiranno, avrò sempre due capi di DiSquared2 più l'abito rosso della copertina del disco.



E' vero che stai già pensando al prossimo disco?

Sì e no. Nel senso che sicuramente con la promozione di 'Amore Puro' ho dato tutto e adesso è arrivato il momento di entrare nuovamente in contatto con il mio pubblico. Ho ascoltato qualche canzone in queste settimane ma, per ora, di tornare in studio non ci stiamo pensando. Non ce ne sarebbe neanche il tempo.



Avevi la faccia sorpresa quando la De Filippi ti ha proposto in diretta ad 'Amici' di diventare direttore artistico il prossimo anno...

Eh sì! Che colpo (scoppia a ridere, ndr) infatti le ho detto 'ma sei impazzita?' davanti a tutti. Pensavo almeno che ne parlassimo prima dietro le quinte. Ma in fondo forse ha fatto bene, era l'unico modo per convincermi.



Avresti tentennato nella scelta?

Fare il direttore artistico ad 'Amici' comporta moltissime responsabilità e soprattutto sei sempre esposto ai giudizi qualsiasi cosa tu decida. Ma è anche giusto che io lo faccia, sono entrata, nata e cresciuta in quella famiglia.



Quest'anno però c'è Moreno, che ne pensi?

E' fresco di vittoria e credo sia anche giusto dare una opportunità grande come questa a lui. Credo la stia affrontando con forza e tenacia proprio come ha fatto Emma e come molto probabilmente farei anche io. Poi si sa, le critiche ci sono sempre. Qualsiasi cosa uno faccia.



Sarai anche ospite al concerto-evento Palco Antonacci il il 24 maggio all'Arena della Vittoria di Bari. Com'è scattato l'invito?

In modo molto semplice e naturale. Biagio mi ha mandato un messaggino chiedendomi se gli andava di venire e cantare con lui. Ovviamente ho risposto di sì. Biagio è una persona carinissima e sono fortunata ad averlo incontrato.



Le altre date in calendario del tour sono: 4 aprile Torino (Pala Olimpico), 5 aprile Bologna (Unipol Arena), 8 aprile Genova (105 Stadium), 9 aprile Firenze (Nelson Mandela Forum), 11 aprile Roma (PalaLottomatica), 12 aprile Ancona (Pala Rossini), 14 aprile Bari (Pala Florio), 17 aprile Acireale (Ct) (Palasport), 19 aprile Napoli (Pala Partenope), 17 maggio Rimini (105 Stadium) e 19 maggio Verona (Arena). Tutte le info su www.fepgroup.it e www.alessandraamoroso.it