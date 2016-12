Alessandra Amoroso star a RadioItaliaLive

13:16 - Alessandra Amoroso è la protagonista della ventiduesima puntata di RadioItaliaLive, in onda il 4 aprile dalle ore 22 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming video radioitalia.it. La cantante, impegnata con Amore Puro Tour, presenta il suo quarto album "Amore Puro", prodotto da Tiziano Ferro.

In scaletta i brani del nuovo cd, compreso l’ultimo singolo “Non devi perdermi” scritto per lei da Biagio Antonacci e grande successi: “Amore Puro”, “Senza Nuvole”, “Fuoco D’artificio”, “Medley - Ancora Di Più - Estranei A Partire Da Ieri – Stupida”, “Non Devi Perdermi”., “Niente”, “La Vita Che Vorrei”, “Urlo E Non Mi Senti”, “Difendimi Per Sempre”, gran finale con “Immobile”. Replica domenica 13 aprile alle ore 21 su Radio Italia TV.