Alessandra Amoroso piange al matrimonio della sorella Francesca

10:09 - Con un lungo ed elegante abito arancione, Alessandra Amoroso si è presentata al matrimonio della sorella Francesca come testimone di nozze. Nella Chiesa di Lecce la cantante si è commossa più volte e ad un certo punto ha emozionato i presenti alla cerimonia eseguendo l'Ave Maria. Insomma un giorno speciale per la cantante che è tornata single dopo anni di fidanzamento con Luca.

Alessandra in questi giorni sta anche facendo le prove perché ripartirà Amore Puro Tour. La cantante ha annunciato due grandi sorprese: Francesco Renga, sarà ospite della sua tournée nella tappa di Brescia il prossimo 22 luglio in Piazza della Loggia, mentre i Dear Jack saliranno con lei sul palco a Melpignano il 16 agosto in Piazza ex Convento degli Agostiniani.