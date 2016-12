Alec Baldwin, la mogliettina Hilaria pazza dello yoga hard

11:13 - Il segreto per conquistare un divo del calibro di Alec Baldwin? Lo yoga "estremo". Hilaria lo sa bene e tra le mura domestiche stuzzica il maritino con pose provocanti e un'elasticità da far invidia alle ginnaste più esperte. In tacchi a spillo e calze a rete Hilaria si mette "sottosopra" a letto, in attesa del suo Alec. "Questo è un omaggio a Dita Von Teese" annuncia su Instagram e sul social in tanti vorrebbero essere al posto dell'attore.

Su Instagram la 28enne, che è istruttrice di yoga, si diverte a improvvisare le posizioni della disciplina indiana nei luoghi più strani. Dal benzinaio, in cucina o sulle scale: è sempre il momento per cimentarsi in una spaccata o in una verticale. Alec non può far altro che sopportare divertito la giovane mogliettina, che anche per chiamare l'ascensore preferisce usare i piedi...