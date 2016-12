Alain Delon ricoverato d'urgenza per dolori alla schiena

14:34 - Paura per l'attore francese Alain Delon, 78 anni, che è stato ricoverato d'urgenza domenica scorsa in un ospedale parigino per problemi alla schiena. A quanto riporta il magazine "Ici Paris" è stato lo stesso Delon a chiamare i soccorsi dopo che era rimasto immobilizzato a causa del dolore. Secondo alcuni testimoni presenti sotto il suo appartamento, l'attore aveva "i tratti del viso tirati" ed era sostenuto da due soccorritori.

Delon è stato trasportato in ambulanza nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Lariboisière, dove è stato operato nella giornata di lunedì. L'esito dell'intervento non è stato reso noto. Delon era stato ricoverato nello stesso ospedale già nel 2013, a causa di un'aritmia cardiaca.