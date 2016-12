18 agosto 2014 Al botteghino Le Tartarughe Ninja battono Sylvester Stallone Record di incassi in America per "Teenage Mutant Ninja Turtles" mentre "The Expendables 3" è solo al quarto posto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:23 - Record di incassi al botteghino americano per il film sulle Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, che ha incassato ben 28,4 milioni di dollari. Una disfatta, invece, quella di The Expendables 3, ultimo film della trilogia conosciuta in Italia come "I mercenari". Sylvester Stallone esce sconfitto con un misero quarto posto e un incasso di soli 16 milioni. A Hollywood è tempo di fare spazio ai giovani...

Non è bastato il solito cast stellare né il successo dei due film precedenti: questa volta Silvester Stallone deve incassare davvero un duro colpo. Davanti al suo "The Expendables 3" ci sono le avventure delle Tartarughe Ninja. Nel weekend del debutto, infatti, i muscoli e le sparatorie non hanno retto il confronto con il film prodotto da Nickelodeon e interpretato da Chris Pratt e Megan Fox. Il sequel dei giovani ninja è già in cantiere. A Stallone e alla sua crew non resta che leccarsi le ferite...