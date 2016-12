Al Bano: "Nessuna crisi con Loredana"

11:20 - Ci ride su, Al Bano. Dopo le dichiarazioni di Loredana Lecciso, che a "Chi" ha annunciato di non vivere più a Cellino, il cantante la smentisce su Visto: "Tra noi non c'è crisi. Io sono spesso in giro ma Lory appena può è con me a Cellino". Insomma, non si capisce chi abbia ragione, anche se i fan della coppia sono abituati ai tira e molla.

"Ora sto scrivendo con mia madre Jolanda il libro che si intitola 'Gente del Sud'", sottolinea Al Bano mostrandosi sereno. Dal canto suo Loredana ha confessato di essersi "trasferita a Lecce da sola" perché ha bisogno di riprendere in mano la sua vita. Una dichiarazione che suona come un addio. Pausa di riflessione o vera crisi? Una cosa è certa, il loro amore sembra una telenovela.