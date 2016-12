14 agosto 2014 Aerosmith, problemi di cuore per Joey Kramer: il tour si ferma Il batterista della band ha manifestato delle complicazioni cardiache che hanno indotto a cancellare alcune date Tweet google 0 Invia ad un amico

13:57 - Paura in casa Aerosmith. Il batterista del gruppo, Joey Kramer, ha accusato dei problemi cardiaci che hanno costretto la band a cancellare alcune date del tour passato di recente anche in Italia. Secondo quanto riporta "Tmz" Kramer, che ha avuto guai al cuore anche in passato, dovrebbe presto essere operato, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente.

Per il momento sono saltati gli show di Concord, in California, e quello di Washington, ma per il futuro gli impegni della band di Stevan Tyler sono incerti. Anche perché se, come ha affermato un membro della crew, Kramer dovesse andare sotto i ferri lo stop sarebbe sicuramente lungo.