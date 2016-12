Adele, Vasco, Madonna e Tiziano Ferro accenderanno l'autunno musicale

08:33 - Si preannuncia un autunno musicale caldissimo tra graditi ritorni e sorprese last minute. Dal progetto di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzé al ritorno degli Spandau Ballet, da Franco Battiato a Vasco Rossi, da Mario Venuti a Ornella Vanoni passando per Adele, Madonna e Prince. Per il mercato natalizio scaldano già i motori Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Modà e One Direction. E c'è chi scommette in una "incursione" di Lorenzo Jovanotti.

A settembre sarà pubblicata una valanga di dischi italiani ed internazionali. Il 2 è la volta de Il Cile ("In Cile Veritas), Maroon 5 ("V"), il rapper Ensi ("Rock Steady") e The Kooks ("Listen"). Il 9 arrivano Club Dogo ("Non siamo più quelli di Mi Fist"), Zero Assoluto ("Alla fine del giorno"), Robert Plant e Gianluca Grignani ("A volte esagero"). Il 16 Franco Battiato ("Joe Patti's experimental group"), The Script ("No Sound Without Silence"), Counting Crows ("Somewhere Under Wonderland"), Ariana Grande ("My everything"), il trio Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzé ("Il padrone della festa") e i Marlene Kuntz. Il 23 è la volta di Cristina Donà ("Torno a casa a piedi"), Subsonica ("Una nave in una foresta"), Mario Venuti, Tony Bennet & Lady Gaga ("Cheek To Cheek"), David Bisbal ("Tu y Yo"), Professor Green ("Growing Up In Public"), Lenny Kravitz ("Strut"), Sergio Cammariere, Ornella Vanoni ("Più di me, più di te, più di tutto"). A chiudere il mese il 30 Prince con ben due dischi "Art Official Age" e "Plectrum Electrum", poi Ne-Yo e Alberto Fortis. Ancora senza data precisa ma sempre di settembre si parla: Fedez, Marina Rei, Rita Ora, Led Zeppelin, Amedeo Minghi ("Suoni tra ieri e domani") e Red Canzian.



Il 31 ottobre al Medimex di Bari Vasco Rossi presenterà il suo disco di inediti, in uscita il 4 novembre, che si preannuncia ricco di sorprese per il sound, poi c'è tanta curiosità attorno al nuovo progetto targato Pink Floyd sempre a ottobre. Torna anche la regina del soul Aretha Franklin e un disco tutto nuovo per David Bowie. Taylor Swift ha annunciato per il 28 ottobre l’uscita del suo nuovo album "1989".



Ci si avvicina così al ghiotto mercato natalizio che vede scendere in campo Fiorella Mannoia, i Modà con un cofanetto speciale che racchiude immagini e suoni del tour europeo, americano e il live allo stadio San Siro ma anche un duetto con una artista internazionale, Tiziano Ferro che proporrà un Best totalmente innovativo, le attesissime Madonna e la regina delle vendite mondiali Adele. E ancora gli Spandau Ballet e il primo dicembre arriva anche il dvd cd live "One Direction Where We Are Live from San Siro Stadium".