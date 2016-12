17 luglio 2014 Adele, giallo sull'uscita del disco e del tour Un tweet dei World Music Awards annuncia: "Il tour arriva nel 2015 dopo la pubblicazione di 25", un discografico smentisce ma la cantante resta in silenzio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:15 - E' uno degli album più attesi del 2014 e ogni notizia che lo riguarda fa il giro del mondo. Adele è pronta a pubblicare "25" (dopo i già fortunatissimi "19" e "21") entro questo autunno. Il Twitter dei World Music Awards, show musicale di Montecarlo, ha annunciato anche il tour nel 2015. La "bibbia" della musica Billoboard ha fatto le verifiche e pare la notizia sia falsa. Il risultato? Il tweet è scomparso ma la cantante tace. E' giallo.

La redazione di "Billboard" ha intercettato Martin Mills, presidente del Beggars Group collegato alla casa discografica XL Recordings di Adele: "Non c'è niente di vero", ha commentato. Di conseguenza il "cinguettio" tanto famoso è scomparso. In tutto questo la regina del pop-soul con alle spalle oltre 40 milioni di copie vendute nel mondo tace. Di certo il disco sarà una vera e propria sorpresa e non è escluso che il primo singolo, e a seguire l'album, escano senza essere preannunciati. C'è solo da aspettare qualche settimana... Forse.